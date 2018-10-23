Заключенные колонии №3 в Великом Устюге сделали для города скамейку с радиатором и котом

Осужденные исправительной колонии №3 в Великом Устюге сделали для городских «Электротеплосетей» скамейку с радиатором отопления и котом.

- На днях кузнецы исправительного учреждения закончили работу над очередным заказом. В стенах кузнечного цеха изготовили декоративную скамейку в виде батареи с котом-копилкой. Арт-объект украсит прилегающую территорию великоустюгского предприятия «Электротеплосети», - сообщает пресс-служба областного УФСИН.

Кованые изделия, которые изготавливают осужденные исправительной колонии № 3, можно встретить на улицах города, в вотчине Деда Мороза также есть баба-яга, колобок, муха-цокотуха, лягушка-царевна, изготовленные кузнецами исправительного учреждения.