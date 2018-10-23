Череповчанин украл пиво, надеясь отдохнуть в камере полиции

Череповчанин вскрыл и выпил в супермаркете банку пива, надеясь после ареста отдохнуть в камере. Однако это правонарушение не предусматривает арест: на задержанного составили административный протокол и выпустили

Инцидент произошел накануне вечером в одном из супермаркетов на улице Годовикова.

В 18:10 экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил от дежурного сообщение о срабатывании тревожной кнопки в одном из магазинов Череповца. Оказалось, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как один из покупателей вскрыл и выпил в торговом зале банку пива. Затем мужчина прошел к кассе и попытался покинуть магазин.

35-летний задержанный пояснил, что выпил пиво намеренно, желая «попасть на сутки», чтобы отдохнуть.

Как рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Вологодской области, мужчина был прилично одет, не бездомный. Отдохнуть в стенах казенного учреждения череповчанину не удалось, так как его правонарушение попало под статью 7.17 КоАП РФ "Уничтожение или повреждение чужого имущества". Она предусматривает штраф до 500 рублей. На мужчину составили административный протокол и выпустили.