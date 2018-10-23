Двое череповчан сдали в металлолом чужие кессоны, гаражи и ВАЗ

В Череповце мужчины вывозили с дачных участков чужие кессоны и гаражи и сдавали их на металлолом.

Воров задержали после того, как в полицию поступило заявление о краже автомобиля ВАЗ с территории одного из участков в дачном кооперативе. Под подозрение попали 28-летний и 41-летний череповчане. Когда их задержали, они рассказали, что воспользовались отсутствием хозяев и вызвали эвакуатор. ВАЗ мужчины сдали в пункт приема металлолома, там машину утилизировали.

В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что задержанные причастны к совершению еще двух преступлений. В период с июня по октябрь они похитили четыре кессона и два гаража с участков дачных кооперативов 2-го и 3-го причала. Каждый раз череповчане нанимали спецтехнику: экскаватор, манипулятор и эвакуатор, а работу оплачивали вырученными деньгами с предшествующих краж. Оставшиеся деньги тратили на алкоголь.

Общий ущерб от их действий оценили свыше 60 тысяч рублей.

- 41-летний мужчина некоторое время проживал на территории дачного кооператива, именно он выслеживал участки, на которых долгое время не появлялись хозяева и рассказывал 28-летнему приятелю. Тот уже организовывал хищение,- рассказали в пресс-службе УМВД Череповца.

В отношении череповчан возбуждено несколько уголовных дел по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору".

28-летний мужчина заключен под стражу, его 41-летний приятель находится под подпиской о невыезде.