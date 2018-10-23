В Вологде закрытый из-за нарушений ресторан «Пир горой» незаконно открыли для проведения юбилея

В Вологде приставы по решению суда на 10 суток закрыли ресторан «Пир горой» на улице Воркутинской, однако вскоре его незаконно открыли для проведения юбилея.

Проверка Роспотребнадзора обнаружила в заведении многочисленные нарушения санитарных норм. Так, например, выяснилось, что в ресторане должным образом не проводится мойка и дезинфекция технологического оборудования, инвентаря и посуды. В меню есть холодные закуски, салаты, первые и вторые горячие блюда, гарниры, при этом мясо-рыбный цех и холодный цех (с температурой воздуха не выше +16С) отсутствуют. Выяснилось также, что инвентарь для готовой и сырой продукции хранится вместе, нет отдельного разделочного инвентаря для обработки мяса птицы. Полки камер для хранения продуктов имеют следы коррозии металла, и это не позволяет проводить качественную санитарную обработку. Кроме того, в ресторане не проводится регулярная централизованная стирка санитарной одежды.

Поскольку выявленные несоответствия угрожают здоровью посетителей, суд постановил на 10 суток приостановить работы ресторана. За это время его владельцы должны устранить нарушения.

В пятницу, 19 октября, приставы выехали на Воркутинскую, 7 и опечатали двери «Пир горой». Несмотря на это, в нарушение закона, вечером того же дня ресторан незаконно открылся для проведения юбилея.