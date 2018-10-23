В Тотьме воссоздают ящеров, которые жили в Присухонье миллионы лет назад

23.10.2018 [Общество]
В Тотьме воссоздают ящеров, которые жили в Присухонье миллионы лет назад

В Тотемском музейном объединении обновят экспозицию отдела природы "Сухонские ящеры" с фигурами доисторических животных, живших миллионы лет назад на территории, прилегающей к реке Сухоне.

Экспозиция открылась в прошлом году и стала очень популярна, поэтому сотрудники решили ее расширить, получив на развитие проекта президентский грант 500 тысяч рублей. Проект реализуется фондом развития общественных инициатив Тотемского района "Соль Земли". Фигуры древних животных делают специалисты Вятского палеонтологического музея.

«В числе новых ящеров, которые поселятся в стенах краеведческого музея Тотьмы - устия, дицинодонт, проелгиния, завроктон, а также гигантский ящер леогоргон. В основном в качестве материалов используются папье-маше и монтажная пена», - сообщается в группе музейного объединения.

Ящеры изготавливаются в натуральную величину на основе окаменевших останков, найденных в долине реки Сухоны и ее притоков.

Тэги: музеи, ящеры
Фото Тотемского музейного объединения.

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