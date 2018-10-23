Жителя Вытегорского района отправили в колонию за повторное вождение в пьяном виде

В Вытегорском районе осудили мужчину, которого дважды задержали пьяным за рулем.

В первый раз, 7 декабря 2016 года, он был приговорен к 6 месяцам лишения свободы условно и лишен прав на 2,5 года. Однако в июле 2018 года мужчина опять сел пьяным за руль. Первый раз на мотоцикле без госномеров он ездил по трассе Вологда-Медвежьегорск, во второй раз - по дороге, которая ведет к поселку Октябрьский в Вытегорском районе.

Как сообщили в прокуратуре Вологодской област, в суде мужчина признал свою вину и раскаялся, но не избежал реального срока. Суд назначил ему наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на срок 2 года 9 месяцев. и.