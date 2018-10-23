В Вологде водитель насмерть сбил 78-летнюю пенсионерку и скрылся с места ДТП

23.10.2018 [Происшествия]

В Вологде 78-летняя пенсионерка погибла под колесами автомобиля. ДТП произошло сегодня около 6.20 утра возле дома №2 по улице Октябрьской.

Как сообщает городское отделение ГИБДД, пожилая женщина пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора. Ее сбил автомобиль, пенсионерка скончалась на месте от полученных травм, водитель с места происшествия скрылся.

Полиция просит очевидцев происшествия откликнуться по тел. 76- 50-50; 76-51-81.

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