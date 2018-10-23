Бывший глава Усть-Кубинского района незаконно получил в собственность земельный участок, принадлежащий другому человеку, сообщает прокуратура Вологодской области.

Проверка показала, что в 2011 году постановлением районной администрации была утверждена схема расположения земельного участка, который позднее передали сначала в аренду, а затем в собственность бывшему главе района.

- При этом указанный земельный участок образован в нарушение требований земельного законодательства, поскольку включил в себя территорию ранее учтенного земельного участка, предоставленного в 1995 году в собственность местному жителю, - сообщает прокуратура.

На незаконные постановления администрации Усть-Кубинского муниципального района об утверждении схемы расположения спорного земельного участка, а также о предоставлении его в аренду и собственность прокуратурой были принесены протесты. Однако администрация района отказалась отменять постановления, и поэтому был подан иск в суд.

Сокольский районный суд, рассмотрев дело, обязал районные власти отменить незаконные правовые акты о предоставлении земельного участка. Решение суда пока в законную силу не вступило.

Отметим, что в 2011 году Усть-Кубинский район возглавлял Владимир Смелов. Он руководил районом с 2002 по 2013 год. В марте 2013 года он написал заявление об отставке.