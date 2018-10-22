В Вологодской области за три месяца уволились 1805 работников сферы образования

22.10.2018 [Экономика]

Вологдастат опубликовал данные о «прибытии и выбытии работников» во втором квартале 2018 года. За редкими исключениями почти во всех сферах убывших больше, чем прибывших. Самая плачевная ситуация наблюдается в сфере образования.

В сфере образования Вологодской области за апрель-июнь 2018 года "убыло" 2402 сотрудника (из них написали заявления об уходе с работы по собственному желанию 1805 человека, еще 113 попали под сокращение). За эти же три месяца на работу в образовательные организации было принято всего 1258 человек.

Большая убыль работников наблюдается в научной и технической деятельности: 412 прибыли, 560 убыло, из них в сфере научных исследований и разработок 156 сотрудников "убыло" и всего 33 "приыбыло".

В сфере здравоохранения и оказания социальных услуг с апреля по июнь "убыло" 2239 сотрудников (из них уволились по собственному желанию 1356 человек и 50 были сокращены). Принято на работу 1953 человека. В самом здравоохранении убывших на 260 человек больше, чем прибывших.

В госуправлении во втором квартале "убыло" 1384 сотрудника (из них по собственному желанию уволились 1013 человек, сокращено - 56). На работу за это время приняли 1141 человек.

Из сельского и лесного хозяйства ушли 1205 работников (уволились сами 683 человека, попали под сокращение 16 человек), принято на работу 1080 человек.

В целом по Вологодской области в указанный период "убыло" 21 193 человека (по собственному желанию уволились 13 099 работников, сократили 642 человека), а на работу было принято всего 17 084.

Среди тех немногих сфер, где работников больше пришло, чем ушло, - строительство (1169 против 786), производство химических веществ и химических продуктов (141 против 86), водоснабжение и сбор и утилизация отходов (265 против 215).

 

Тэги: образование, экономика, трудоустройство

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