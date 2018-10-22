В Череповце с 1 января 2019 года объединят детские поликлиники №5 и №3, а также череповецкую районную поликлинику и горбольницу №2. Детские поликлиники объединятся в одну – Череповецкую детскую городскую поликлинику №1. Взрослые медицинские объединятся в единую больницу - Череповецкую городскую больницу.

«Реорганизация бюджетных учреждений позволит создать более эффективную систему оказания медицинской помощи населению в Череповце, повысить качество медицинской помощи для населения, повысить доступность как первичной, так специализированной медицинской помощи, обеспечить единые подходы к лечению пациентов. Кроме того, преимущества в следующем: единые финансовые, материально-технические и кадровые ресурсы позволят более рационально их использовать и принимать комплексные управленческие решения», - рассказал и.о. начальника департамента здравоохранения области Сергей Бутаков.

Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения, объединение позволит решить проблему внешнего совместительства, улучшить доступность узких специалистов, создать условия для исполнения утвержденных стандартов и порядков оказания медицинской помощи, которые содержат требования к оснащению медицинских учреждений оборудованием, инвентарем, к наличию медицинских кадров.

«Создавая пространство, мы будем «стирать» грань между поликлиниками по прикреплению. Это же касается и больниц. Будет исключена работа по договорам между медицинскими учреждениями, что несколько упростит работу финансово-экономической службы учреждения. При объединении детских поликлиник, а также больниц сокращений среди медперсонала не произойдет. Реорганизация коснется только части административно-хозяйственного персонала», - подвел итог Сергей Бутаков.

Как ранее сообщал Newsvo, с главным врачом поликлиники №1 в Череповце решили не продлевать контракт.