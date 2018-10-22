Череповецкая "Северсталь" проиграла "Автомобилисту" и "Металлургу"

22.10.2018 [Спорт]

В Череповце прошёл ставший традиционным ретро-уик-энд. Два матча Регулярного чемпионата КХЛ - против екатеринбургского "Автомобилиста" и магнитогорского "Металлурга" - "Северсталь" провела в форме начала 2000-х годов.

В матче против лидера сводной турнирной таблицы КХЛ, "Автомобилиста", всё определилось уже в начале второго периода, когда гости повели со счётом 0:2. В третьей двадцатиминутке команды обменялись голами, итог матча - 1:3. Единственную шайбу в составе череповчан забросил Игорь Гераськин.

Матч против "Металлурга" из Магнитогорска держал в напряжении до последних секунд. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В овертайме всё решило удаление "ветерана" череповецкой команды Юрия Трубачева, чем и воспользовались гости. Победную шайбу на свой записал Сергей Мозякин из "Металлурга". В этом матче в составе "Северстали" дебютировали два нападающих, Евгений Григоренко и Евгений Коротков, которые получили коэффициент полезности "-1".

22 октября "Северсталь" на своем льду примет челябинский "Трактор".

Тэги: хоккей

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