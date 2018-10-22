В Верховажском районе из-за местных властей сорвалось строительство животноводческих комплексов

В Верховажском районе из-за того, что местные власти не выделили инвестору землю, сорвалась реализация проекта по строительству животноводческих комплексов с объемом вложений 1,5 млрд. рублей.

«Я поставил задачу по изъятию в муниципальную собственность и возвращению в сельхозоборот земельных участков для реализации этого крупного проекта, - напомнил губернатор Олег Кувшинников. - Прошел почти год. На сегодняшний день могу констатировать факт: земли не оформлены, участки инвестору не предоставлены. В связи с чем он проинформировал правительство области о невозможности начать работу по проектированию и строительству».

Губернатор поручил максимально оперативно переводить сельхозоборот земели по конкретным заявкам инвесторов как для реализации новых проектов, так и для расширения посевных площадей существующих хозяйств.

«В будущем эта работа приведет к созданию на территориях новых рабочих мест, росту объема производства сельхозпродукции, увеличению налоговых поступлений в бюджет, - подчеркнул Олег Кувшинников. – Но от момента обращения до факта передачи не должно проходить несколько лет! Тем более что все необходимые законодательные механизмы в области разработаны».

Как сообщает пресс-служба главы региона, в начале октября губернатор также озвучил ряд поручений, касающихся ужесточения контроля за целевым использованием земель. Для решения этой задачи районам необходимо усилить разъяснительную работу с собственниками об использовании мелиорированных земель по назначению, ужесточить контроль за нецелевым использованием площадей. Кроме того, разработать «дорожные карты», актуализировать списки невостребованных земельных паев и на их основе продолжить работу по оформлению участков в муниципальную собственность.

Потребность сельхозпредприятий области в расширении площадей на сегодняшний день составляет 60 тысяч гектаров. Заявки за эти земли уже оформлены. Губернатор поручил завершить работу их по передаче инвесторам до середины 2019 года.