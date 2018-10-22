В Череповце приговор суда в отношении Григория Винтера оказался скопирован с обвинительного заключения следователя

22.10.2018 [Общество]

Житель Череповца Григорий Винтер будет обжаловать приговор, который в отношении него вынес мировой суд Череповца. Мужчина указал в апелляции 17 пунктов, по которым, по его мнению, были допущены нарушения при ведении его дела и проведении судебных заседаний. По мнению Григория Винтера и его адвоката, приговор суда является полной копией обвинительного заключения следователя.

Напомним, 15 октября Григорий Винтер был признан виновным по ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Иск в суд подавали мэр Череповца Елена Авдеева и глава города Маргарита Гусева - они заявили, что мужчина публично оскорбил их на своей странице ВКонтакте, защищая Пуловский лес от вырубки.

Приговор суда Григорий считает необоснованным. По его мнению, судебное производство шло с нарушением законов практически с самого начала. Например, уголовное дело по территориальности поступило на 18 участок мирового суда Череповца, а было рассмотрено судьей на 23 участке без указания на замещение. При этом подпись судьи с одного участка была заверена печатью другого участка.

Более того, Григорию Винтеру не дали ознакомиться с материалами уголовного дела. Ни перед судом, ни на суде прокурор не вручил подсудимому обвинительное заключение, а информация о том, что обвиняемый не получил заключение, отсутствовала в сопроводительной записке прокурора при направлении дела в суд.

В первом судебном заседании гособвинитель тоже не вручил копию обвинительного заключения подсудимому. Вместо него это попыталась сделать судья. Григорий Винтер отказался получать заключение из рук судьи, поскольку это нарушение.

Потерпевших в суде обвиняемый и его адвокат ни разу не увидели. В приговоре нет их показаний, и они не оглашались.

Так как Елена Авдеева и Маргарита Гусева не явились в суд, причинение морального вреда они ничем не обосновали. Напомним, что изначально женщины просили по 500 тысяч рублей каждая за то, что их оскорбил Григорий Винтер.

Григорий Винтер должен будет оплатить судебные расходы власть имущих – по 15 тысяч рублей на каждую. Об этих исковых требованиях мужчина не знал, так как был удален из зала. Григорий не смог участвовать в прениях, при этом дело рассмотрели тогда, когда его адвокат была на больничном. Григорию назначили другого защитника принудительно. При этом суд располагал копией открытого больничного листа адвоката Винтера.

По мнению Григория Винтера и его адвоката Ольги Калининой, приговор суда является практически полной копией обвинительного заключения, что в соответствии с позицией Верховного суда недопустимо. Ведь получается, что приговор был напечатан еще до его вынесения. В нем даже повторяются ошибки и опечатки из обвинительного заключения. Например:

«На листе 21 приговора скопирована ошибка из обвинительного заключения с т.1 л.д.222-224 «оператора ОАО «Теле2-Санкт-Петреубруг», на этом же листе приговора скопирована ошибка в написании обстоятельства, выраженного наречием «входе которого установлена». Кроме обвинительного заключения судьей скопировано также исковое заявление потерпевших «подписано более 500 блогеров по всему Миру». (из апелляции)

Суд не учел ни извинения Винтера, ни его желания удалить все оскорбительные фразы со своей страницы в ВК, ни наличие ребёнка на иждивении, ни отсутствие отягчающих обстоятельств.

Напомним, кроме выплаты морального вреда Григорий Винтер должен отработать 280 часов, убирая город.

Тэги: суд, приговор, нарушения

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