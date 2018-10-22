55-летний мужчина погиб на пожаре в Череповецком районе

В поселке Суда Череповецкого района во время пожара в двухквартирном жилом доме погиб человек. Сигнал о возгорании поступил на пульт «01» сегодня ночью.

- В процессе тушения пожара пожарные обнаружили труп 55-летнего мужчины - жителя одной из квартир. В соседней квартире проживала семья из 5 человек. Всем им удалось спастись, - сообщает администрация Череповецкого района.

Огнем уничтожена кровля и чердачные перекрытия дома, повреждена внутренняя и наружная отделки по всей площади здания. Общая площадь возгорания составила 160 кв. метров. Причина пожара устанавливается.