В Кичменгско-Городецком районе похоронили красноармейца, погибшего в 1943 году под Сталинградом
22.10.2018 [Общество]
В селе Косково Кичменгско-Городецкого района 20 октября похоронили красноармейца Петра Зауткина, погибшего в 1943 году в боях под Сталинградом.
Зауткин Петр Васильевич родился в 1898 году в Кичменгско-Городецком районе области, его родственники жили в деревне Минин Дор. Боец считался пропавшим без вести, но в августе этого года поисковики обнаружили его останки в Волгоградской области, и красноармейца решили похоронить на родине, сообщает сайт Законодательного собрания Вологодской области.
В церемонии приняли участие представители местных и областных властей, родственники бойца, вологодские и волгоградские поисковики, юнармейцы района и жители села Косково.
Фото МОО "Вологодское объединение поисковиков"