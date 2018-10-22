В Кичменгско-Городецком районе похоронили красноармейца, погибшего в 1943 году под Сталинградом

22.10.2018 [Общество]
В Кичменгско-Городецком районе похоронили красноармейца, погибшего в 1943 году под Сталинградом

В селе Косково Кичменгско-Городецкого района  20 октября похоронили красноармейца Петра Зауткина, погибшего в 1943 году в боях под Сталинградом.

Зауткин Петр Васильевич родился в 1898 году в Кичменгско-Городецком районе области, его родственники жили в деревне Минин Дор. Боец считался пропавшим без вести, но в августе этого года поисковики обнаружили его останки в Волгоградской области, и красноармейца решили похоронить на родине, сообщает сайт Законодательного собрания Вологодской области.

В церемонии приняли участие представители местных и областных властей, родственники бойца, вологодские и волгоградские поисковики, юнармейцы района и жители села Косково.

Фото МОО "Вологодское объединение поисковиков"

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде в ДТП погиб судья городского суда, ехавший на мотоцикле
В Вологде двое парней и трое девушек жестоко избили молодого человека
В Вологде ученик школы №20 потерял сознание после драки
Начальник департамента здравоохранения Вологодской области покидает свой пост
Полиция задержала водителя, укравшего 3,2 млн рублей, которые он должен был доставить из Череповца в Санкт-Петербург
В вологодском здравоохранении продолжаются кадровые перестановки
Мэр и глава Череповца не смогли отсудить миллион рублей у правозащитника Григория Винтера
Три человека погибли в столкновении «Тойоты» и грузовика в Вытегорском районе
В Вологде возбуждено уголовное дело в связи с банкротством АО «Промэнергобанк»
Убийца пенсионерки, погибшей в Шексне в 1998 году, оказался приятелем ее внука
19.10.2018 [Происшествия]

В Вологде ученик школы №20 потерял сознание после драки

11494
4
17.10.2018 [Общество]

Администрация Вологды задолжала в Фонд капремонта более 3 млн рублей

2004
1
17.10.2018 [Экономика]

В Вологде возбуждено уголовное дело в связи с банкротством АО «Промэнергобанк»

3561
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Амурская тигрица Шива поселилась в зоосаде Деда Мороза в Великом Устюге
В Кичменгско-Городецком районе похоронили красноармейца, погибшего в 1943 году под Сталинградом
В Череповце 16-летний подросток разбился насмерть после падения с высоты
В Великом Устюге установят два глобуса, в которых сделают дырку в Северной Америке
В Череповце бывший заключенный вскрывал автомобили и похищал из них вещи
В ТРЦ «Кит» в Вологде до сих пор не устранили нарушения пожарной безопасности
В музее Великого Устюга покажут запрещенную в СССР картину местного художника
 
18.10.2018 [Общество]

В Великоустюгском районе детскую площадку установили в грязь в рамках "Народного бюджета"

3031
0
22.10.2018 [БлогоVO]

Мыслей про школьную столовую много

103
0
19.10.2018 [Обзор Прессы]

Навальный вызвал главу Росгвардии Золотова на дебаты на федеральном телеканале

839
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика