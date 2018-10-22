В Череповце 16-летний подросток разбился насмерть после падения с высоты

В Череповце из окна или с крыши многоэтажного дома выпал 16-летний подросток: школьник разбился насмерть. Трагедия произошла в минувшую субботу 20 октября. В день гибели подросток опубликовал в социальных сетях селфи с надписью «До скорого».

Как пишут очевидцы в соцсетях, трагедия произошла днем на улице Раахе:

- Прямо передо мной в шаге упал парень, не знаю сам спрыгнул или помогли,- поделилась Анна. - Человек лежит на асфальте, - сообщает Катерина. - Да проезжал мимо, тело накрыто плёнкой, - отвечает Андрей.

В одном из комментариев говорится, что подросток упал с 16 этажа, однако непонятно, с крыши или из окна. Судя по фотографиям в соцсети, мальчики часто гуляли по крышам многоэтажек.

В полночь того же дня на странице мальчика в соцсети (которая зарегистрирована под вымышленным именем) появилась запись, которую он, видимо, поставил на таймер: «Так было задумано. Извини, мама» (ред. - скриншот записи иметсяв вредакции). Незадолго до случившегося мальчик разговаривал по телефону с матерью и сообщил, что с ним все в порядке.

По некоторым данным, в день гибели подросток сделал селфи с надписью «До скорого» и разместил его в соцсети. Однако сейчас этого фото на его странице нет. Спустя некоторое время тело молодого человека нашли возле многоэтажки на улице Раахе.

После гибели подростка его мама написала в соцсети на своей странице:

- Друзья. Моего сына больше нет. Он был хорошим человеком и самым лучшим сыном. Я знаю, что он был самым лучшим другом, ведь он никогда вас не сдавал. Ценил дружбу, больше себя самого. Кто-то "помог" ему, так как он строил планы на будущее: в понедельник мы должны были пойти в клуб ВИТЯЗЬ и в модельное агентство, а самоубийцы планы не строят. Я ему дозвонилась в 11:38 20.10.18, он сказал, что "Все хорошо, МЫ так шутим и я приду домой". КТО ЭТИ МЫ? Все, кто располагает хоть какой-то информацией, прошу напишите мне - вы же тоже чьи-то дети или родители. (ред. - орфография и пунктуация автора сохранены)

Погибший мальчик учился в девятом классе в одной из городских школ.

Официальную информацию по данному факту пока получить не удалось.