В Череповце 16-летний подросток разбился насмерть после падения с высоты

22.10.2018 [Происшествия]

В Череповце из окна или с крыши многоэтажного дома выпал 16-летний подросток: школьник разбился насмерть. Трагедия произошла в минувшую субботу 20 октября. В день гибели подросток опубликовал в социальных сетях селфи с надписью «До скорого».

Как пишут очевидцы в соцсетях, трагедия произошла днем на улице Раахе:

- Прямо передо мной в шаге упал парень, не знаю сам спрыгнул или помогли,- поделилась Анна.

- Человек лежит на асфальте, - сообщает Катерина.

- Да проезжал мимо, тело накрыто плёнкой, - отвечает Андрей.

В одном из комментариев говорится, что подросток упал с 16 этажа, однако непонятно, с крыши или из окна. Судя по фотографиям в соцсети, мальчики часто гуляли по крышам многоэтажек.

В полночь того же дня на странице мальчика в соцсети (которая зарегистрирована под вымышленным именем) появилась запись, которую он, видимо, поставил на таймер: «Так было задумано. Извини, мама» (ред. - скриншот записи иметсяв вредакции). Незадолго до случившегося мальчик разговаривал по телефону с матерью и сообщил, что с ним все в порядке.

По некоторым данным, в день гибели подросток сделал селфи с надписью «До скорого» и разместил его в соцсети. Однако сейчас этого фото на его странице нет. Спустя некоторое время тело молодого человека нашли возле многоэтажки на улице Раахе.

После гибели подростка его мама написала в соцсети на своей странице:

- Друзья. Моего сына больше нет. Он был хорошим человеком и самым лучшим сыном. Я знаю, что он был самым лучшим другом, ведь он никогда вас не сдавал. Ценил дружбу, больше себя самого. Кто-то "помог" ему, так как он строил планы на будущее: в понедельник мы должны были пойти в клуб ВИТЯЗЬ и в модельное агентство, а самоубийцы планы не строят. Я ему дозвонилась в 11:38 20.10.18, он сказал, что "Все хорошо, МЫ так шутим и я приду домой". КТО ЭТИ МЫ? Все, кто располагает хоть какой-то информацией, прошу напишите мне - вы же тоже чьи-то дети или родители. (ред. - орфография и пунктуация автора сохранены)

Погибший мальчик учился в девятом классе в одной из городских школ.

Официальную информацию по данному факту пока получить не удалось.

Тэги: выпал из окна, подростки, самоубийство

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде в ДТП погиб судья городского суда, ехавший на мотоцикле
В Вологде двое парней и трое девушек жестоко избили молодого человека
В Вологде ученик школы №20 потерял сознание после драки
Начальник департамента здравоохранения Вологодской области покидает свой пост
Полиция задержала водителя, укравшего 3,2 млн рублей, которые он должен был доставить из Череповца в Санкт-Петербург
В вологодском здравоохранении продолжаются кадровые перестановки
Мэр и глава Череповца не смогли отсудить миллион рублей у правозащитника Григория Винтера
Три человека погибли в столкновении «Тойоты» и грузовика в Вытегорском районе
В Вологде возбуждено уголовное дело в связи с банкротством АО «Промэнергобанк»
Убийца пенсионерки, погибшей в Шексне в 1998 году, оказался приятелем ее внука
19.10.2018 [Общество]

2,6 млн рублей: вологодский фонд ОМС закупает второй автомобиль за два месяца

3313
4
19.10.2018 [Общество]

Для "Лексуса" и "Мерседеса" областного правительства закупят запчасти за 350 тысяч рублей

2660
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Амурская тигрица Шива поселилась в зоосаде Деда Мороза в Великом Устюге
В Кичменгско-Городецком районе похоронили красноармейца, погибшего в 1943 году под Сталинградом
В Череповце 16-летний подросток разбился насмерть после падения с высоты
В Великом Устюге установят два глобуса, в которых сделают дырку в Северной Америке
В Череповце бывший заключенный вскрывал автомобили и похищал из них вещи
В ТРЦ «Кит» в Вологде до сих пор не устранили нарушения пожарной безопасности
В музее Великого Устюга покажут запрещенную в СССР картину местного художника
 
18.10.2018 [Общество]

В Великоустюгском районе детскую площадку установили в грязь в рамках "Народного бюджета"

3031
0
22.10.2018 [БлогоVO]

Мыслей про школьную столовую много

103
0
19.10.2018 [Обзор Прессы]

Навальный вызвал главу Росгвардии Золотова на дебаты на федеральном телеканале

839
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика