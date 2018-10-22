В Великом Устюге установят два глобуса, в которых сделают дырку в Северной Америке

Администрация МО «Город Великий Устюг» 10 октября на сайте госзакупок разместила аукцион на поставку малых архитектурных форм. Власти города решили установить в Нагорном сквере и сквере Шумилова по глобусу диаметром 1,9 метра. При этом в материке Северная Америка должна быть дырка.

Согласно документации аукциона, глобусы должны были быть развернуты таким образом, чтобы в поле видимости человека находилась Евразия, на которую нанесена точка и место расположения Великого Устюга. Интересно, что заказчик в лице администрации города решил заказать дырку в Северной Америке.

В документации закупки так и написано: «В материке Северная Америка (расположенный в нижней стороне глобуса) сделать отверстие не менее 20 мм». С какой целью городские власти решили проткнуть Америку, на сайте закупок не сказано.

Начальная цена двух дырявых глобусов - 114 тысяч 916 рублей. Аукцион должен был состояться 22 октября, но на него никто не заявился.