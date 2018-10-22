В Великом Устюге установят два глобуса, в которых сделают дырку в Северной Америке

22.10.2018 [Общество]

Администрация МО «Город Великий Устюг» 10 октября на сайте госзакупок разместила аукцион на поставку малых архитектурных форм.  Власти города решили установить в Нагорном сквере и сквере Шумилова по глобусу диаметром 1,9 метра. При этом в материке Северная Америка должна быть дырка.

Согласно документации аукциона, глобусы должны были быть развернуты таким образом, чтобы в поле видимости человека находилась Евразия, на которую нанесена точка и место расположения Великого Устюга. Интересно, что заказчик в лице администрации города решил заказать дырку в Северной Америке.

В документации закупки так и написано: «В материке Северная Америка (расположенный в нижней стороне глобуса) сделать отверстие не менее 20 мм». С какой целью городские власти решили проткнуть Америку, на сайте закупок не сказано.

Начальная цена двух дырявых глобусов - 114 тысяч 916 рублей. Аукцион должен был состояться 22 октября, но на него никто не заявился.

Тэги: глобус, госзакупки

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде в ДТП погиб судья городского суда, ехавший на мотоцикле
В Вологде двое парней и трое девушек жестоко избили молодого человека
В Вологде ученик школы №20 потерял сознание после драки
Начальник департамента здравоохранения Вологодской области покидает свой пост
Полиция задержала водителя, укравшего 3,2 млн рублей, которые он должен был доставить из Череповца в Санкт-Петербург
В вологодском здравоохранении продолжаются кадровые перестановки
Мэр и глава Череповца не смогли отсудить миллион рублей у правозащитника Григория Винтера
Три человека погибли в столкновении «Тойоты» и грузовика в Вытегорском районе
В Вологде возбуждено уголовное дело в связи с банкротством АО «Промэнергобанк»
Убийца пенсионерки, погибшей в Шексне в 1998 году, оказался приятелем ее внука
22.10.2018 [Общество]

В Великом Устюге установят два глобуса, в которых сделают дырку в Северной Америке

606
1
22.10.2018 [Общество]

В ТРЦ «Кит» в Вологде до сих пор не устранили нарушения пожарной безопасности

685
0
22.10.2018 [Происшествия]

В Вологде автомобиль ДПС перевернулся на крышу во время погони за нарушителем

1955
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Амурская тигрица Шива поселилась в зоосаде Деда Мороза в Великом Устюге
В Кичменгско-Городецком районе похоронили красноармейца, погибшего в 1943 году под Сталинградом
В Череповце 16-летний подросток разбился насмерть после падения с высоты
В Великом Устюге установят два глобуса, в которых сделают дырку в Северной Америке
В Череповце бывший заключенный вскрывал автомобили и похищал из них вещи
В ТРЦ «Кит» в Вологде до сих пор не устранили нарушения пожарной безопасности
В музее Великого Устюга покажут запрещенную в СССР картину местного художника
 
18.10.2018 [Общество]

В Великоустюгском районе детскую площадку установили в грязь в рамках "Народного бюджета"

3031
0
22.10.2018 [БлогоVO]

Мыслей про школьную столовую много

103
0
19.10.2018 [Обзор Прессы]

Навальный вызвал главу Росгвардии Золотова на дебаты на федеральном телеканале

837
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика