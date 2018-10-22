В Череповце бывший заключенный вскрывал автомобили и похищал из них вещи

В Череповце полицейские раскрыли серию краж из автомобилей: ущерб владельцев машин оценивают в 40 тысяч рублей.

С сентября по октябрь в полицию поступило несколько заявлений от местных жителей о кражах различного имущества из машин. Как установили эксперты-криминалисты, неизвестный с помощью специального приспособления вcкрывал «личинку» дверного замка автомобиля, проникал в салон транспортного средства и похищал ценные вещи. Злоумышленник похищал видеорегистраторы, магнитолы, навигаторы, а также оставленные в салоне деньги.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого в кражах. Им оказался 35-летний мужчина, который недавно освободился из колонии.

- В разговоре с полицейскими мужчина полностью признал свою вину и пояснил, что на преступление пошел ради личной выгоды. Краденое имущество злоумышленник сдавал в скупку. В настоящее время установлена причастность мужчины к совершению 8 подобных фактов кражи имущества из авто, общий ущерб от действий злоумышленника составил порядка 40 000 рублей, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Поскольку у подозреваемого нет постоянной регистрации, он ведет асоциальный образ жизни, принято решение о заключении его под стражу.