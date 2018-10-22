В ТРЦ «Кит» в Вологде до сих пор не устранили нарушения пожарной безопасности

В Вологодской области подвели итоги проверок, которые были начаты после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». По их итогам было направлено 10 исков в суд.

Один из исков касается нарушений в ТРЦ «Кит» в Вологде. Представление об их устранении заместитель прокурора Вологды внес в адрес ООО «Регион35» еще 25 апреля, однако нарушения до сих пор устранены не полностью, сообщает областная прокуратура.

20 августа городская прокуратура подала иск в суд с требованием о закрытии ТРЦ, но он до сих пор рассматривается. Ответчиками по иску о нарушениях в ТРЦ «Кит» выступают пять фирм - ООО "Агроторг", ООО "Альбион-2002", ООО "Краптон", ООО "Маффин 35", ООО «Регион35» – и Алексей Филиппов, который является учредителем двух последних фирм.

Торговый центр продолжает работать несмотря на то, что не во всех помещениях установлена автоматическая пожарная сигнализация, а здание не разделено на пожарные отсеки.

Напомним, в марте посетители ТЦ также писали о трещинах в стенах и провисающем потолке из-за того, что в «Ките» надстроили еще два этажа и на последнем соорудили бассейн.

Кроме того, в Вологодский городской суд 19 апреля было направлено исковое заявление о запрете деятельности кинотеатра «Рояль-Синема» в ТРЦ «Остров». По данным областной прокуратуры, нарушения там устранены.

Проверки прошли не только в торговых центрах, но также в школах и других организациях. По итогам проверок были внесены 201 представление, 174 лица наказано в дисциплинарном порядке, по постановлениям прокурора 145 лиц привлечено к административной ответственности, в суд направлено 10 исков.

«Выявленные нарушения касались вопросов неудовлетворительного состояния путей эвакуации и эвакуационных выходов, отсутствия или неисправности автоматической пожарной сигнализации и автоматической установки пожаротушения, недостаточности или отсутствия первичных средств пожаротушения, непрохождения персоналом обучения мерам пожарной безопасности, несоответствия установленным требованиям материалов, используемых для отделки помещений и путей эвакуации, и другие», - сообщают в прокуратуре Вологодской области.

Так, в Никольском районе в ТРЦ «Перекресток» эвакуационный выход в здании был загроможден, а в межэтажном перекрытии отсутствовала разделка дымохода от горючих конструкций.

Нарушения требований пожарной безопасности были обнаружены также в «Харовской средней общеобразовательной школе № 2». После вмешательства прокуратуры нарушения устранили.