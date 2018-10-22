Центральную площадь Сокола открыли после капитального ремонта

В Соколе в минувшие выходные открыли после ремонта центральную городскую площадь, сообщает пресс-служба областного правительства.

На площади появились пешеходные дорожки, новые скамейки, урны, зеленые насаждения, фонари, газон. Рядом сделали проезды и парковочные места, привели в порядок пешеходную зону. Обновили объект в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» - жители города проголосовали за благоустройство именно этого места.

Все работы были выполнены в установленный срок, претензий к подрядчику у властей нет. Общая стоимость благоустройства составила 15,9 млн. рублей. Кроме того, за счет спонсорских средств рядом с площадью появилась детская площадка.

- В этом году на благоустройство улиц, на ремонт объектов социальной сферы глава региона выделил городу более 200 млн рублей. А в ближайшие три года, когда будут строиться современная школа, ледовый дворец, восстанавливаться улично-дорожная сеть, на развитие Сокола будет направлено более 1 млрд.рублей. Это очень серьезные ресурсы, и они позволят сделать город красивее и современнее, - отметила замгубернатора Валентина Артамонова.

По программе «Формирование комфортной городской среды» планируется и строительство набережной реки Сухоны в Соколе. В этом федеральном проекте город участвует с 2017 года. В 2018 году объем финансирования составляет 19,4 млн. рублей, в том числе 11,7 млн. из федерального бюджета, 6 млн – из областного и еще 1,7 млн. – из местного.

В данный момент в Соколе также завершается ремонт еще одного крупного объекта – это моста имени Михаила Зародова через реку Сухону, выполнить все работы должны к 1 ноября.