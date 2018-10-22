В Вологде автомобиль ДПС перевернулся на крышу во время погони за нарушителем

В Вологде во время погони за нарушителем правил дорожного движения перевернулся автомобиль сотрудников ДПС. Инцидент произошел на улице Ленинградской около 3.50 утра 21 октября.

- Инспекторы попытались остановить машину, водитель которой подозревался в совершении административного правонарушения, однако водитель законные требования полицейских не выполнил, попытался скрыться. Сотрудники ДПС с включенными звуковыми и световыми сигналами стали машину преследовать, на перекрестке улиц Петина и Ленинградская нарушитель проехал на «красный», полицейские хотели проехать вслед за ним, но им наперерез вылетел ВАЗ, - рассказали Newsvo в пресс-службе областного УМВД.

Водитель ВАЗа не уступил дорогу машине полицейских с включенными спецсигналами, и, чтобы избежать столкновения, водитель машины ДПС применил экстренное торможение. В итоге автомобиль полицейских наехал на бордюр и перевернулся на крышу. Никто из полицейских в результате происшествия не пострадал.

Машину нарушителя нашли позднее на улице Южакова, мужчина объявлен в розыск.