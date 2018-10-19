В Вологде в ДТП погиб судья городского суда, ехавший на мотоцикле

19.10.2018 [Происшествия]

Сегодня около 16:55 у дома 131 на улице Чернышевского столкнулись "ГАЗель" и мотоцикл.

По предварительной информации областного УМВД, мужчина 1982 г.р., управляя автомашиной «ГАЗель», при выезде с придомовой территории допустил столкновение с мотоциклом "Пульсар", за рулем которого находился водитель 1963 г.р. От полученных травм мотоциклист скончался. По данным ИА "Ранпресс", это был судья городского суда Валерий Кондрашихин. Напомним, 8 октября он вынес решение об аресте на 15 суток Евгения Доможирова за проведение шествия против повышения пенсионного возраста 9 сентября.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

Тэги: ДТП

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