Вологодская область потратит 226,7 млн рублей на покупку квартир для детей-сирот в строящихся домах

19.10.2018 [Общество]

Комитет государственного заказа Вологодской области в октябре разместил на сайте госзакупок пять аукционов на покупку квартир для детей-сирот в строящихся домах Вологды.

Первые два (на 50 квартир каждый) появились на сайте 12 октября. Начальная цена в обоих заявлена по 63,4 млн рублей. Предложения от застройщиков принимаются до 29 октября, а 2 ноября будут подведены итоги. В качестве заказчика выступает департамент строительства Вологодской области. Согласно условиям тендеров, квартиры должны быть переданы госзаказчику не позднее 1 марта 2020 года.

Аукцион на 19 квартир был размещен 18 октября. Его начальная цена – 21,5 млн рублей, заявки принимаются до 9 ноября, итоги подведут 12 ноября. Квартиры должны быть переданы заказчику не позднее 1 августа 2019 года.

Еще два аукциона (по 35 квартир каждый) появились на сайте также 18 октября. Начальная цена каждого из них – 39,2 млн рублей. Заявки от застройщиков принимаются до 12 ноября, а 16 ноября будут подведены итоги. Квартиры должны быть переданы заказчику не позднее 15 апреля 2020 года.

Таким образом, общая стоимость пяти вышеуказанных аукционов составляет примерно 226,7 млн рублей.

Тэги: жилье, дети-сироты

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