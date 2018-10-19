Вологодская область получит 20 млрд рублей на ремонт региональных дорог

Вологодская область получит около 20 млрд рублей на капитальные ремонты региональных дорог, об этом сегодня заявил глава региона Олег Кувшинников.

«Правительством Российской Федерации принято решение о выделении дополнительных средств субъектам на выполнение Указа Президента по приведению в нормативное состояние дорожной сети и городских агломераций. Вологодская область получит на эти цели почти 20 миллиардов рублей. С 1 января 2019 года региональный Дорожный фонд ежегодно будет прирастать тремя миллиардами рублей, которые будут направляться на ремонт и восстановление дорог. Мы должны будем ежегодно сдавать не менее 300-350 км капитально отремонтированных дорог», - отметил Олег Кувшинников.

По словам замруководителя Росавтодора Игоря Астахова, перед руководством области поставлена задача до конца 2024 года повысить долю дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 50%.

«По всей стране предстоит отремонтировать около 40 тысяч километров региональных дорог, 2,2 тысячи из которых – в Вологодской области. А с учётом сети агломераций субъекта - 3 тысячи километров. На это направлены колоссальные федеральные средства, и с 2019 года мы приступаем к реализации этой программы. Этим же национальным проектом предусмотрены средства на развитие транспортных инфраструктур городских агломераций, в числе которых Вологда и Череповец. Здесь задача еще более амбициозная – довести до нормативного состояния 85% дорожной сети», - добавил Игорь Астахов.

Сегодня после ремонта в эксплуатацию был сдан 35-километровый участок дороги «Вологда-Медвежьегорск», проходящий по территории Вологодского и Кирилловского районов. Как ранее сообщал Newsvo, в 2014 году трасса была передана из региональной в федеральную собственность, и с этого момента начались масштабные работы по ремонту дорожного полотна и реконструкции мостов. Общая стоимость работ на данном участке превысила 1,5 млрд. рублей. При этом проект был завершен на год раньше запланированного срока. Расчетный срок службы дороги – 12 лет.

Кроме того, сегодня же состоялось официальное открытие отремонтированного моста через реку Тошня, который расположен в городской черте также на автодороге «Вологда – Медвежьегорск». Общая длина мостового сооружения – 72,8 метров. Интенсивность движения превышает 15 тысяч автомобилей в сутки. С апреля по ноябрь 2017 года на правой половине сделаны новые промежуточные опоры и заменены балки пролетного строения. Работы обошлись в 85 млн. рублей. Ремонт левой части начался в декабре прошлого года, а завершить его удалось на 7 месяцев раньше планируемого срока – к нынешнему октябрю. Общая стоимость работ по левой части превысила 100 млн. рублей.

- Общая стоимость практически нового моста через реку Тошня – почти 200 миллионов рублей. Теперь он как минимум 30 лет будет служить вологжанам, - подчеркнул губернатор.

В общей сложности с 2014 по 2018 год отремонтировано 370 км федеральной трассы А-119. Освоено 14,4 млрд. рублей федеральных средств, сообщает пресс-служба губернатора.