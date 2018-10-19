«Ночь искусств – 2018» пройдет в Вологде на шести площадках музея-заповедника

19.10.2018 [Общество]

Всероссийская акция «Ночь искусств - 2018» пройдет в Вологде 3 ноября. Вологжан приглашают посетить шесть площадок Вологодского музея-заповедника. 

Дом-музей Петра I в 14:00 ждет всех любителей бардовской музыки на творческий вечер с вологодскими поэтами и исполнителями авторской песни.

В это же время, с 14:00, в Доме-музее купца Самарина начнет работать интерактивная площадка, связывающая начала XX и XXI столетий, «Мост в прошлое».

- В центре внимания - человек, его стиль жизни и возможности, тайны ручного письма и светописи, старые учебники и открытия. Юные посетители музея смогут посидеть за старинной партой и освоить с помощью взрослых азы каллиграфического искусства,- рассказывают организаторы.

В 15:00 в музее «Мир забытых вещей» для детей и взрослых стартует квест «Хранители традиций», организованный музеем совместно с активистами краеведческого объединения «Достояние земли Вологодской».

С 15:00 до 18:00 в Вологодском кремле пройдет музейная программа «Взгляд в прошлое»: организаторы подготовили интерактивные задания, мастер-классы и игровые вопросы по главной экспозиции музея «Природа и история Вологодского края».

В 17:00 в музее «Вологодская ссылка» участников приглашают подискутировать о поэтическом таланте Иосифа Сталина. Также здесь пройдет экскурсия «И. В. Джугашвили – поэт конца XIX – начала XX века».

С 17:00 до 19:00 в Музее кружева пройдет экскурсия «Кружевные легенды». Участников акции познакомят с азами создания кружева на мастер-классах в главной экспозиции музея.

Вход на мероприятия акции по цене музейного билета.

 

Тэги: музеи

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