Для "Лексуса" и "Мерседеса" областного правительства закупят запчасти за 350 тысяч рублей

19.10.2018 [Общество]

БУ ВО «Автотранспортное хозяйство» опубликовало 10 октября аукцион на поставку деталей и принадлежностей для двух автомобилей. Учредитель этого бюджетного учреждения - правительство Вологодской области

За счет субсидии на выполнение государственного задания, как сообщается в документах закупки, планируется закупить запчасти для двух машин - LEXUS LX-570 и MERCEDES-BENZ 223224. Так, например, для первой  машины закупают две металлические шайбы, обоймы подшипника, задние датчики АБС по 1 штуке, прокладки, гидромуфты и т.д.  Для второй требуются тормозные диски, щетки стеклоочистителя, рессоры, колодки и многое другое.

На все запчасти, которых в списке 40 видов, планируется потратить 353 140 рублей.

Напомним, в 2016 году ОНФ сообщал, что LEXUS LX-570 правительство области арендует у «Автотранспортного хозяйства», учредителем которого является. Тогда областное правительство заключало контракт на аренду, в частности, Lexus LX 570 по цене 1611 рублей в час. Как сообщала пресс-служба губернатора Вологодской области, автомобиль использовался не руководством региона, а депутатами Госдумы, представляющими Вологодскую область в нижней палате парламента.

Тэги: правительство области, госзакупки, автомобили

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