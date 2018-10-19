Убийца пенсионерки, погибшей в Шексне в 1998 году, оказался приятелем ее внука

19.10.2018 [Происшествия]

Стали известны новые подробности убийства пенсионерки, произошедшего в Шексне в 1998 году. Как ранее сообщал Newsvo, убийцу женщины спустя двадцать лет обнаружили в колонии-поселении в поселке Суда.

Трагедия произошла в поселке Шексна в одной из квартир на улице Полевой в марте 1998 года. Пришедший навестить свою 71-летнюю женщину сын обнаружил ее тело с множественными колото-резаными ранениями грудной клетки и живота на полу в спальне. Прокуратура возбудила уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), однако вычислить подозреваемого по горячим следам тогда не удалось, и следствие было приостановлено.

- Следователи-криминалисты регионального управления Следственного комитета продолжали все это время работу по делам прошлых лет. И к этому давнему убийству вернулись вновь, организовав исследование вещественных доказательств, хранившихся при деле. Одежду потерпевшей следователи направили для проведения генотипоскопического исследования, не применявшегося еще в те годы, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В 2017 году в места лишения свободы попал мужчина, генотип которого был обнаружен в биологических следах на вещественных доказательствах. Это позволило возобновить предварительное следствие по уголовному делу.

При проверке личности заключенного подтвердилась его связь с внуком убитой пенсионерки. Как выяснилось, они познакомились при отбытии наказания в местах лишения свободы и продолжали общаться, выпивали вместе, а также ходили в Шексну, чтобы отмечаться в милиции.  

- К бабушке внук с новым приятелем тоже заглядывал. При жизни пенсионерка была безотказной, всячески помогала родным – сыновьям и, конечно, внуку. К моменту убийства приятель последнего поселился в Шекснинском районе с женщиной. Нигде не работал, свободное время проводил дома, жил на ее зарплату нянечки в детском саду, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По версии следствия, 24-летний знакомый внука пенсионерки пришел к ней домой и между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина схватил ножницы и убил женщину. После этого он с места преступления скрылся.

По словам руководителя отдела криминалистики следственного управления СК России по Вологодской области Кирилла Буракова, подозреваемый свою вину в убийстве не признал. Чтобы допрашивать мужчину, следователи-криминалисты специально приезжали в колонию, где он сейчас отбывает наказание за разбойное нападение.
 

Тэги: убийство

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