Аэропорт Череповца могут назвать в честь братьев Верещагиных

Аэропорту Череповца могут присвоить имя братьев Верещагиных. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

- У нас сейчас обсуждается вопрос об именовании аэропорта в городе Череповце в честь уроженцев города, братьев Верещагиных. Это великий баталист Василий Верещагин и автор знаменитого «Вологодского масла» Николай Верещагин. Этот проект обсуждается, - сказал Олег Кувшинников.

В октябре ряд российских общественных организаций выступил с инициативой дать аэропортам дополнительные названия. В связи с этим предполагается провести общенациональный конкурс по выбору названий среди имен выдающихся россиян. Отмечалось, что после этого в аэропортах может появиться соответствующее тематическое оформление.

15 октября сообщалось, что руководитель Агентства региональных исследований Виктор Корб предложил дать аэропорту в Омске название «Омский аэропорт имени Егора Летова, aka Egor Letov International Airport», поскольку это город, в котором родился музыкант.