Сроки строительства нового дворца Деда Мороза в Великом Устюге сдвинулись

Новый дворец Деда Мороза, который планируют построить в Великом Устюге, будет в три раза больше прежнего. Об этом на пресс-конференции в РИА новости сообщил глава региона Олег Кувшинников.

- Вместимость дворца Деда Мороза ограничена его площадью. Его площадь 1100 квадратных метров. Вроде бы большая площадь! Там много объектов показа, но, к сожалению, там нет ни конференц-зала, ни зала для проведения культурно-массовых мероприятий. Дворец он потерял уже свою актуальность, надо строить новый. Мы сейчас заканчиваем проектирование нового дворца, площадь которого будет почти 3000 квадратных метров. Это будет огромный дворец, где будут проводиться все крупные интерактивные мероприятия, - рассказал губернатор.

Сроки строительства дворца Олегом Кувшинниковым на пресс-конференции озвучены не были – они уточняются.

При этом в конце августа 2018 года областной департамент строительства опубликовал на сайте госзакупок объявление о поиске подрядчика на корректировку проектно-сметной документации по объекту «Дворец Деда Мороза в Великоустюгском районе Вологодской области». Начальная цена контракта – 5,9 млн рублей. На аукцион поступила всего одна заявка – от ООО "Архи+", но ее признали не соответствующей, и в итоге закупка проведена не была.

В июле 2017 года сообщалось, что, в случае попадания в соответствующую федеральную программу строительство дворца планируется начать в 2018 году и окончить в течение двух лет. Стоимость нового помещения для резиденции Деда Мороза оценивалась в 350 млн рублей.

В августе 2015 года сообщалось, что новый дворец будет построен к 2017 году.