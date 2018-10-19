В Харовске алиментщика, задолжавшего детям 420 тысяч рублей, приговорили к 5 месяцам колонии

Жителя Харовска приговорили к реальному сроку лишения свободы за долг в 420 тысяч рублей по алиментам. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей).

В 2015 году харовчанин был ограничен в родительских правах, суд обязал его к уплате алиментов на содержание двоих несовершеннолетних детей. Однако деньги мужчина платить не спешил.

- Несмотря на то, что он ранее привлекался к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов, свою обязанность по содержанию детей не исполнял, общая задолженность по уплате алиментов составила более 420 тыс. рублей, - сообщает прокуратура Вологодской области.

С учетом того, что мужчина совершил данное преступление, имея не погашенную судимость за умышленное тяжкое преступление, судом назначено наказание в виде 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.