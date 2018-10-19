В Харовске алиментщика, задолжавшего детям 420 тысяч рублей, приговорили к 5 месяцам колонии

19.10.2018 [Общество]

Жителя Харовска приговорили к реальному сроку лишения свободы за долг в 420 тысяч рублей по алиментам. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей).

В 2015 году харовчанин был ограничен в родительских правах, суд обязал его к уплате алиментов на содержание двоих несовершеннолетних детей. Однако деньги мужчина платить не спешил.

- Несмотря на то, что он ранее привлекался к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов, свою обязанность по содержанию детей не исполнял, общая задолженность по уплате алиментов составила более 420 тыс. рублей, - сообщает прокуратура Вологодской области.

С учетом того, что мужчина совершил данное преступление, имея не погашенную судимость за умышленное тяжкое преступление, судом назначено наказание в виде 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Тэги: алименты

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Принц из Нигерии, женившийся на череповчанке, умер в ночном клубе
В Вашкинском районе священника подозревают в приставаниях к 14-летней девочке
В Вологде двое парней и трое девушек жестоко избили молодого человека
Начальник департамента здравоохранения Вологодской области покидает свой пост
Полиция задержала водителя, укравшего 3,2 млн рублей, которые он должен был доставить из Череповца в Санкт-Петербург
Появилась информация о недостаче в 4 млн рублей в Вологодской областной филармонии
В связи с гибелью полуторамесячной девочки в Вологде возбуждено уголовное дело о халатности со стороны полицейских
В вологодском здравоохранении продолжаются кадровые перестановки
Жители пожаловались на разваливающиеся перила отремонтированного Красного моста в Вологде
В Вологде «Вторресурсы» отказываются принимать мусор от управляющих компаний
18.10.2018 [Общество]

В Великоустюгском районе детскую площадку установили в грязь в рамках "Народного бюджета"

1635
0
17.10.2018 [Общество]

Предложения по внесению изменений в генплан Вологды обойдутся городу в 11 млн рублей

1926
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«Ночь искусств – 2018» пройдет в Вологде на шести площадках музея-заповедника
Для "Лексуса" и "Мерседеса" областного правительства закупят запчасти за 350 тысяч рублей
Убийца пенсионерки, погибшей в Шексне в 1998 году, оказался приятелем ее внука
Аэропорт Череповца могут назвать в честь братьев Верещагиных
Работникам Шекснинской птицефабрики выплатили долги по зарплате
Сроки строительства нового дворца Деда Мороза в Великом Устюге сдвинулись
В Харовске алиментщика, задолжавшего детям 420 тысяч рублей, приговорили к 5 месяцам колонии
 
18.10.2018 [Общество]

В Великоустюгском районе детскую площадку установили в грязь в рамках "Народного бюджета"

1635
0
18.10.2018 [БлогоVO]

Росприродпозор или не верь глазам своим.

1264
0
19.10.2018 [Обзор Прессы]

Навальный вызвал главу Росгвардии Золотова на дебаты на федеральном телеканале

82
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика