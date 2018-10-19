В Великоустюгском районе 11 полицейских наказали за недостоверные сведения о доходах

11 сотрудников отдела МВД России по Великоустюгскому району наказали за предоставление недостоверных сведений о своих доходах.

- В частности, сотрудниками полиции представлены недостоверные (неполные) сведения об открытых счетах в банках, о полученных доходах, об имеющихся жилых помещениях и земельных участках, - сообщает областная прокуратура.

К примеру, участковым уполномоченным ОМВД России по Великоустюгскому району в справке о доходах и расходах не отражен доход порядка 80 тысяч рублей, полученный им по предыдущему месту работы.

Инспектор по делам несовершеннолетних районного отдела МВД не указала принадлежащий ей и супругу жилой дом, в справке супруга не указан принадлежащий ему земельный участок в Великом Устюге.