В Великоустюгском районе 11 полицейских наказали за недостоверные сведения о доходах

19.10.2018 [Общество]

11 сотрудников отдела МВД России по Великоустюгскому району наказали за предоставление недостоверных сведений о своих доходах.

- В частности, сотрудниками полиции представлены недостоверные (неполные) сведения об открытых счетах в банках, о полученных доходах, об имеющихся жилых помещениях и земельных участках, - сообщает областная прокуратура.

К примеру, участковым уполномоченным ОМВД России по Великоустюгскому району в справке о доходах и расходах не отражен доход порядка 80 тысяч рублей, полученный им по предыдущему месту работы.

Инспектор по делам несовершеннолетних районного отдела МВД не указала принадлежащий ей и супругу жилой дом, в справке супруга не указан принадлежащий ему земельный участок в Великом Устюге.

- По результатам проверки межрайонной прокуратурой в адрес начальника ОМВД России по Великоустюгскому району внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено, удовлетворено, 11 сотрудников, допустивших нарушения закона, привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщает прокуратура.

Тэги: полиция, доходы, нарушения

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