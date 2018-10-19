В Вологде ученик школы №20 потерял сознание после драки

19.10.2018 [Происшествия]

В Вологде следователи проведут проверку по размещенному в социальной сети сообщению и видео, на котором один школьник набросился на другого, в итоге началась драка и второй потерял сознание.

Отметим, что стоявшие вокруг дети с воодушевлением поощряли драку, употребляя матерные слова.

- По предварительным данным, местом происшествия является одна из школ города Вологды, мальчик не пострадал, очнулся вскоре после произошедшего и в больницу не обращался, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По данным Newsvo, инцидент произошел в школе №20. Следователи проверят всю информацию об происшествии и его участниках, а также предварительные данные о том, что борьба школьников была частью подростковой игры.

Кроме того, специалисты дадут оценку действиям (бездействию) должностных лиц образовательного учреждения.

Тэги: школы, подростки, драка

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