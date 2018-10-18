В Великоустюгском районе детскую площадку установили в грязь в рамках "Народного бюджета"

Наталья Рюмина

В Юдинском сельском поселении Великоустюгского района детскую площадку, в которую вложились жители поселения по программе «Народный бюджет», установили прямо в грязь. Местные жители считают, это произошло потому, что администрация поселения халатно отнеслась к своим обязанностям - выделила под площадку участок, который находился в частной собственности. Этот факт выяснился уже после того, как жители уже очистили землю, выкорчевав пни и разровняв грунт.

И так сойдет

Осенью 2017 года жители деревни Журавлево Великоустюгского района решили вступить в программу «Народный бюджет» и оборудовать на территории поселения детскую площадку. Под нее администрация поселения выделила участок. Этим летом люди сами выкорчевали там деревья, все разровняли и полностью подготовили землю под установку детской площадки. А потом оказалось, что этот участок находится... в частной собственности.

Площадку пришлось переносить и срочно готовить новое место. Если на первом участке все было сделано с умом, то на втором месте в срочном порядке снесли трактором слой земли, отодвинули коренья и прямо в оголившуюся глину 20 сентября поставили детскую площадку.

Скриншот видео телеканала "Провинция"

Сроки поджимали и заровнять площадку песком никто не успел. Он так и остался лежать на соседнем участке, ведь был привезен туда. Более того, площадка после установки «поехала». Жители стали жаловаться на то, что некоторое оборудование косо поставлено, а карусели вообще практически находятся в земле. Площадку установили быстро, за один день.

Так в круговороте "Народного бюджета" оказался и подрядчик.

«Из администрации никто площадку не принимал. На вопрос, кем и когда был подписан акт о приёмке работ, глава поселения Анна Голикова пояснила, что она подписала акт вместе со всем пакетом документов на оборудование при его доставке, а значит до установки. Объяснила этот факт тем, что поставщик надёжный и раньше никогда не подводил. На вопрос. есть ли гарантия на установку, Анна Евгеньевна ответить не смогла, так как не посмотрела договор», - рассказывает депутат Юдинского сельского поселения Светлана Обухова.

Зная, что ничего не доделано, глава сельского поселения Анна Голикова, по словам местных жителей, уехала в отпуск.

«Просто все бросила и уехала за границу на две недели. До 15-го её не было. А когда мы стали выяснять, почему она так сделала, комментарий был просто отрадный. Анна Евгеньевна рассказала, что у нее не отгуляно 50 дней и их же надо когда-то отгуливать», - продолжает Светлана Обухова.

После установки площадки прошел почти месяц, а она как стояла «по колено» в грязи, так и стоит.

Скриншот видео телеканала "Провинция"

Не при чем

«Земельный участок был выбран жителями в конце 2017 года. Инициировала стройку одна из жителей деревни Журавлево. Староста в этом моменте не участвовал. Присоединился к проекту позже, так как был избран старостой позже, поэтому расчистка территории произошла не по согласованию, и поэтому была расчищена площадь большего размера. Мы это все измерили. Грунт не успели разровнять на участке под детской площадкой, так как были плохие погодные условия. Было принято ставить детскую площадку так, а подсыпку делать позже», - пояснила Newsvo глава Юдинского сельского поселения Анна Голикова.

Однако, судя по тому, на какой участок были привезены 50 тонн песка, глава администрация поселения прекрасно знала, какое место ровняли жители поселка. Более того, перед жителями она свои ошибки признала.

«Когда пришло время межевать участок, землеустроитель сказала нам, что участок уже находится в чьей-то собственности. По нашим данным, его отдали какой-то многодетной семье. Но этого я утверждать не могу. Участок пришлось сдвигать, несмотря на всю выполненную работу. Место под площадку уменьшилось, а мы планировали даже сделать площадку для мини-футбола. Глава свою ошибку признала. Площадка, действительно. покосилась, глава обещала, что эти огрехи подрядчики исправят до 27 октября. Она идет на разговор, поэтому будем ждать 27 числа», - пояснил староста деревни Журавлево Геннадий Шебунин.

К слову, площадка была сделана еще 20 сентября, но пока местные жители не обратились к СМИ, никто исправлять ситуацию не торопился. Более того, администрация поселения не спешила даже раскидать песок с соседнего участка, хотя жители выходили с такой инициативой.

Компания «Элина», которая устанавливала площадку, также оказалась заложником ситуации. На волне критики действий властей, их работа тоже подверглась оценке. Однако представители компании пояснили журналистам, что делали площадку два дня и в соответствии со всеми нормами.

«Пока рано делать выводы, почему площадку перекосило. Однако мы приедем, посмотрим и, если проблемы именно с комплексом, то все исправим. Опыт работы фирмы 10 лет и за это время на нас практически не было нареканий», - пояснили в фирме.

Там также сказали, что после установки к детским площадкам нельзя подходить несколько дней, так как необходимо застыть бетонному раствору.