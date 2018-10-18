В Вологде двое парней и трое девушек жестоко избили молодого человека

18.10.2018 [Происшествия]

В Вологде группа молодых людей избила 25-летнего предпринимателя. Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 октября во дворе дома №35 на улице Новгородской.

Пострадавший вологжанин рассказал корреспонденту Newsvo, что в тот вечер он был дома с супругой. Они поужинали, выпили по 1-2 бокалу вина (ред. - было около полуночи). В начале первого ночи мужчина решил прогуляться, чтобы обдумать рабочие моменты.

- Я занимаюсь предпринимательской деятельностью. Многие факторы в голове оседают, надо побыть наедине, чтобы взвесить все "за" и "против". Я район хорошо знаю, меня все знают. Я всю жизнь здесь живу. Пошел в сторону Бываловского рынка и встретил школьного друга. Он был выпившим,- рассказывает Илья.

Молодые люди решили пообщаться и, чтобы их не беспокоили, пошли во двор дома 35 на улице Новгородской, чтобы присесть на скамейку. Через какое-то время Илье позвонила супруга и попросила вернуться, после чего мужчина вместе со школьным приятелем пошли к дому.

- В этот момент из окна пятого этажа Новгородской, 35 трое девушек начали кричать в нашу сторону нецензурную лексику. Мне это не понравилось. Я ответил им, не матом. Приятель продолжил с ними общаться. А они продолжили нас оскорблять. Понимая, что все это сейчас может категорически обернуться, я вызвал полицию, сообщив о нарушении общественного порядка. Мы стали дожидаться полицию. Девушки спустились вниз и стали царапать мне лицо. Друг стоял подальше.  Я двоих оттолкнул, третья сама отошла. Через несколько минут, как мне показалось, из соседнего дома подошли двое молодых людей. Спустя секунд 30 вся эта "шайка-лейка" набросилась на меня и стала просто запинывать (ред. – по словам Ильи, девушки тоже принимали участие в избиении). Друг  стоял в шоке, видно, не понимая, что происходит, потому что вроде бы им и не сказано было ничего такого оскорбительного,- вспоминает Илья.

Остановила избиение жена.

- Отреагировала по пеленгации iPhone жена. Увидела, где точка находится, подошла и из-за угла увидела, как меня пять человек бьют. Она подошла, крикнула. Они сразу по сторонам. Минуты через две полиция приехала, - рассказывает вологжанин.

Со слов Ильи, у него диагностировали перелом верхней скуловой кости, перелом носа и рекомендуют сделать операцию стволовой кости: надо резать и вытягивать кость.

- Но только после того, как спадет отек, а отек очень сильный, - говорит Илья.

Он предполагал, что избили его несовершеннолетние, а причиной, скорее всего, стал звонок в полицию. Однако выяснилось, что всем избивавшим от 18 до 20 лет. Одна из девушек учится на госслужащую, а один из молодых людей, участвовавших в избиении, имеет судимость и находится на условном сроке.

Все подозреваемые, со слов Ильи, общались между собой ненормативной лексикой с зоны, когда его избивали. Когда подъехал наряд ППС, они бросили избитому такую фразу: "Че, мусориться будешь? Нам все равно ничего не будет. У нас будет административка".

Илья рассказал, что полиция ехала на вызов около часа.

Заявление Ильи находится у участкового. Newsvo будет следить за развитием событий и назначением наказания для избивавших.

Тэги: избиение, полиция

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