Три человека погибли в столкновении «Тойоты» и грузовика в Вытегорском районе

18.10.2018 [Происшествия]

Три человека погибли в ДТП на трассе в Вытегорском районе: «Тойота» выехала на полосу встречного движения и врезалась в грузовик. Трагедия произошла сегодня около 15.50 на 415 км автодороги Вологда-Медвежьегорск.

- По предварительной информации, водитель «Тойоты» выехал на обочину, а впоследствии на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком «Скания», за рулем которого находился мужчина 1980 г.р. После столкновения большегруз съехал на обочину и перевернулся, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

В аварии погиб водитель «Тойоты» и два его пассажира, а также доберман, которого везли в легковом авто. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Тэги: ДТП
Фото областного УМВД

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