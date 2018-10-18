Три человека погибли в столкновении «Тойоты» и грузовика в Вытегорском районе

Три человека погибли в ДТП на трассе в Вытегорском районе: «Тойота» выехала на полосу встречного движения и врезалась в грузовик. Трагедия произошла сегодня около 15.50 на 415 км автодороги Вологда-Медвежьегорск.

- По предварительной информации, водитель «Тойоты» выехал на обочину, а впоследствии на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком «Скания», за рулем которого находился мужчина 1980 г.р. После столкновения большегруз съехал на обочину и перевернулся, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

В аварии погиб водитель «Тойоты» и два его пассажира, а также доберман, которого везли в легковом авто. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.