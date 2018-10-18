В Череповце и четырех районах области поменялись главные полицейские

В Череповце и четырех районах Вологодской области поменялись полицейские, возглавляющие местные отделы МВД.

Начальник управления МВД по Череповцу, полковник полиции Владимир Иванов подал рапорт об уходе на пенсию. На сегодняшней коллегии в региональном управлении МВД этот рапорт был удовлетворен, кроме того, был назначен врио начальника.

- Временно исполняющим обязанности начальника УМВД России по городу Череповцу назначен подполковник полиции Валерий Дмитриевич Астахов, начальник кинологической службы УМВД России по Вологодской области, - рассказал Newsvo начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Вологодской области Евгений Ворочалков.

Кроме того, на коллегии новым начальником межмуниципального отдела МВД России Сокольский официально назначен Игорь Староверов (ранее эту должность занимал Евгений Лазарев). Сменился начальник отдела МВД по Никольскому району – им стал Михаил Межаков (ранее был Александр Гладышев). Отдел МВД по Череповецкому району возглавил Александр Ручин (ранее был Андрей Микулин). С 1 ноября 2018 года межмуниципальный отдел МВД России "Бабаевский" возглавит Александр Смирнов (ранее эту должность занимал Максим Дъяченко).