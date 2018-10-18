В Вожегодском районе должник не захотел отдавать приставам свой смартфон

В Вожегодском районе суд назначил должнику обязательные работы за неуплату штрафов и скандал в отделении приставов, сообщает пресс-служба областного УФССП.

Мужчина задолжал по кредиту и штрафам около 55 тысяч рублей. Когда приставы арестовали его банковский счет, неплательщик явился к работникам службы на прием. Те составили в отношении должника два протокола по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок).

- Кроме того, заметив, что гражданин «не выпускает из рук» свой смартфон, судебные приставы вынесли постановление о наложении ареста на мобильное устройство. Неплательщик, в свою очередь, стал скандалить, заявил, что не предоставит телефон для ареста. В связи с этим, в отношении мужчины работниками службы был составлен еще один протокол по ст. 17.8 КоАП РФ (воспрепятствование законной деятельности должностного лица), - сообщает региональное управление службы судебных приставов.

Рассмотрев все три протокола, суд принял решение назначить мужчине наказание в виде 40 часов обязательных работ и штрафу в размере тысячи рублей.