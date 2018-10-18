"Северсталь" проиграла "Витязю" со счетом 1:4

18.10.2018 [Спорт]

Удаление помешало игре "Северстали" в матче Регулярного чемпионата КХЛ против "Витязя".

Ключевое событие игры произошло в конце первого периода, когда защитник "Северстали" Денис Куляш применил жесткий силовой приём и получил большой дисциплинарный штраф (5+20). Ещё до перерыва игроки "Витязя" забросили шайбу в ворота противника, а в начале второго периода - ещё две. Четвертую шайбу в ворота "Северстали" забросил бывший игрок череповчан Павел Чернов.

У "Северстали" шайбу забросил Владимир Малевич в начале третьего периода. Матч завершился поражением череповчан со счетом 1:4.

В трех матчах выездной серии "Северсталь" одержала одну победу и занимает 11 строчку турнирной таблицы Западной конференции. В следующем матче, 19 октября, "Северсталь" на своем льду примет лидера КХЛ - "Автомобилиста" из Екатеринбурга.

Тэги: хоккей

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