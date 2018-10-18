Светлана Пахнина назначена начальником департамента экономического развития Вологды

Новым начальником департамента экономического развития Вологды и заместителем мэра города стала Светлана Пахнина. Соответствующее решение было принято Сергеем Воропановым сегодня.

С июня 2018 года, когда ранее занимавший эту должность Андрей Киселев ушел в отставку, Светлана Пахнина исполняла обязанности начальника департамента экономического развития.

Как сообщает новостной сайт городской администрации Вологда.рф, Светлана Пахнина закончила ВГМХА им. Н. В. Верещагина по специальности «Экономика и управление аграрным производством». С марта 2014 года была заместителем начальника департамента экономического развития Вологды. Общий стаж работы в администрации города – 4 года. Имеет опыт на руководящих должностях в различных сферах экономики.