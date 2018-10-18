В Вологде двух владельцев клининговой компании будут судить за невыплату зарплаты работникам

В Вологде перед судом за невыплату зарплаты предстанут 34-летний и 38-летний мужчины, ранее руководившие клининговой компанией, сообщает региональное управление следственного комитета.

По версии следствия, обвиняемые, в период с 15 мая 2015 года по 05 августа 2016 года не выплачивали заработную плату и иные установленные законом выплаты, причитающихся в день увольнения работникам компании.

- Они не произвели выплату всех сумм, причитающихся в день увольнения 38 работникам в сумме 409 тыс. рублей. При этом у организации имелась финансовая возможность производства соответствующих выплат. Деньги в сумме 3,7 млн. рублей один из обвиняемых брал «под отчет», часть направлял 4 менеджерам для выплаты заработной платы работникам предприятия, в том числе партнеру-директору, а часть самостоятельно перечислял на личные банковские карты, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Один из директоров использовал средства на покупку мебели для своего дома, погашение личной задолженности по займам и выдачу займов своим знакомым. В итоге из всей суммы в 3,7 млн. рублей на выплату заработной платы работникам направлена лишь 731 тысяча рублей.

Бизнесмены обвиняются в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат работникам (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Материалы дела переданы в суд.