Во время раскопок в Кирилло-Белозерском монастыре археологи нашли рельефные изразцы XVII века

18.10.2018 [Общество]
Во время раскопок в Кирилло-Белозерском монастыре археологи нашли рельефные изразцы XVII века

Изразцы, обувная подкова, лапоть-«галоша»: археологи, работающие на территории Кирилло-Белозерского музея-заповедника, рассказали о первых находках.

- На территории Тюремного двора, где находятся Жилые кельи с чуланами, на глубине чуть более полутора метров под землей были найдены: обувная подковка, рельефные полихромные изразцы XVII века, грузило, лапоть-"галоша", берестяное изделие, которое служило чехлом для оселка, - сообщает Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры

Как ранее сообщал Newsvo, археологические раскопки стартовали на прошлой неделе. Работы проводятся на объектах, которые будут отреставрированы: возле жилых келий, Косой, Московской, Вологодской, Белозерской башень и церкви Сергия Радонежского.

Все исследования должны завершиться к 25 ноября 2018 года. Финансирование на работы предусмотрено в рамках федеральной целевой программы "Культура России 2012-2018" и составляет 18 млн руб.

Тэги: археологические раскопки, Кирилло-Белозерск

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