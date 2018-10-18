В Череповце 21 октября впервые пройдет всеобщий музыкальный диктант

Музыкальный диктант напишут 21 октября в Череповце и Череповецком районе. Бесплатная образовательная акция по проверке музыкальной грамотности для всех желающих пройдет в Череповецком областном училище искусств и художественных ремесел, в череповецкой детской музыкальной школе №1 им. Колесникова, а также в музыкальных школах поселка Тоншалово и деревни Коротово. Начало в 12 часов, необходима предварительная регистрация.

- Кем бы ни был участник – школьником, студентом, аспирантом, преподавателем или даже профессором – для каждой категории будет предусмотрен диктант соответствующего уровня. Диктанты специально для акции сочиняют российские композиторы, - сообщает официальная группа диктанта в соцсети.

Всего на выбор для участников будут предоставлены девять видов диктантов, от одноголосного для младшеклассников музыкальных школ до трехголосного для старших курсов училищ, студентов вузов, педагогов.

Всеобщий музыкальный диктант – всероссийская образовательная акция. 21 октября свою музыкальную грамотность проверят жители десятков регионов России. Организатором мероприятия выступает Студенческий совет Российской академии музыки имени Гнесиных.

Для тех, кто не сможет прийти на площадку физически, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья будет организована онлайн-трансляция с главной площадки в Москве (РАМ имени Гнесиных), но работы, написанные онлайн, проверяться и оцениваться не будут.