В Череповце 21 октября впервые пройдет всеобщий музыкальный диктант

18.10.2018 [Общество]

Музыкальный диктант напишут 21 октября в Череповце и Череповецком районе. Бесплатная образовательная акция по проверке музыкальной грамотности для всех желающих пройдет в Череповецком областном училище искусств и художественных ремесел, в череповецкой детской музыкальной школе №1 им. Колесникова, а также в музыкальных школах поселка Тоншалово и деревни Коротово. Начало в 12 часов, необходима предварительная регистрация.

- Кем бы ни был участник – школьником, студентом, аспирантом, преподавателем или даже профессором – для каждой категории будет предусмотрен диктант соответствующего уровня. Диктанты специально для акции сочиняют российские композиторы, - сообщает официальная группа диктанта в соцсети.

Всего на выбор для участников будут предоставлены девять видов диктантов, от одноголосного для младшеклассников музыкальных школ до трехголосного для старших курсов училищ, студентов вузов, педагогов.

Всеобщий музыкальный диктант – всероссийская образовательная акция. 21 октября свою музыкальную грамотность проверят жители десятков регионов России. Организатором мероприятия выступает Студенческий совет Российской академии музыки имени Гнесиных.

Для тех, кто не сможет прийти на площадку физически, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья будет организована онлайн-трансляция с главной площадки в Москве (РАМ имени Гнесиных), но работы, написанные онлайн, проверяться и оцениваться не будут.

Тэги: музыканты, музыка

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Принц из Нигерии, женившийся на череповчанке, умер в ночном клубе
В Вашкинском районе священника подозревают в приставаниях к 14-летней девочке
Начальник департамента здравоохранения Вологодской области покидает свой пост
Полиция задержала водителя, укравшего 3,2 млн рублей, которые он должен был доставить из Череповца в Санкт-Петербург
Появилась информация о недостаче в 4 млн рублей в Вологодской областной филармонии
В связи с гибелью полуторамесячной девочки в Вологде возбуждено уголовное дело о халатности со стороны полицейских
В вологодском здравоохранении продолжаются кадровые перестановки
Жители пожаловались на разваливающиеся перила отремонтированного Красного моста в Вологде
В Вологде «Вторресурсы» отказываются принимать мусор от управляющих компаний
Мэр и глава Череповца не смогли отсудить миллион рублей у правозащитника Григория Винтера
18.10.2018 [Общество]

Из «Треугольного сада» в Ковыринском парке сделают «Треугольный пирс»

661
0
18.10.2018 [Общество]

В селе Устье не работает построенная в 2008 году за 40 млн рублей система канализации

982
1
18.10.2018 [Новости компаний]

Райффайзенбанк начал работать в Вологде

728
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде двое парней и трое девушек жестоко избили молодого человека
Три человека погибли в столкновении «Тойоты» и грузовика в Вытегорском районе
В Череповце и четырех районах области поменялись главные полицейские
В Вожегодском районе должник не захотел отдавать приставам свой смартфон
"Северсталь" проиграла "Витязю" со счетом 1:4
Светлана Пахнина назначена начальником департамента экономического развития Вологды
В Вологде двух владельцев клининговой компании будут судить за невыплату зарплаты работникам
 
08.10.2018 [Экономика]

370 млн рублей долгов вологодского «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» заплатит «Псковский электромашзавод»

4607
0
18.10.2018 [БлогоVO]

Кто бы сомневался...

447
0
18.10.2018 [Обзор Прессы]

Массовое убийство в керченском колледже. Что известно на утро 18 октября

367
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика