Жители дома в поселке Тоншалово за два года переплатили за содержание жилья около 114 тысяч рублей

Жителям дома в поселке Тоншалово Череповецкого района пересчитали плату за содержание жилья, потому что управляющая компания два года ничего не делала, кроме вывоза мусора.

Многоквартирный дом № 11 по улице Рабочая в поселке обслуживает ООО «Северстрой». Прокурорская проверка показала, что, несмотря на то, что плата с жителей за содержание жилья в период с 1 мая 2015 года по 30 июня 2018 года исправно взималась, фактически работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственникам не оказывались (за исключением услуги по вывозу мусора). Все работы по дому выполнялись силами жильцов дома самостоятельно.

- При этом в июне этого года ООО «Северстрой» произвело начисление собственникам жилых помещений дома платы за содержание жилого помещения за период с 01.05.2015 по 30.06.2018 в общем размере, превышающем 114 тыс. рублей, - сообщает прокуратура Вологодской области.

По результатам проверки в ООО «Северстрой» было внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам его рассмотрения виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Жителям дома произведен перерасчет платы за содержание и ремонт жилья.