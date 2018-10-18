100 млн рублей направят на реконструкцию набережной в селе Устье в 2021-2022 годах

18.10.2018 [Общество]

100 млн рублей из федерального и областного бюджетов направят на реконструкцию набережной в селе Устье в 2021-2022 гг. Об этом заявил глава региона Олег Кувшинников во время районного градостроительного совета.

Работы будут проведены в рамках создания в регионе туристическо-рекреационного кластера «Русские берега».

«В реконструкцию набережной села Устье в ближайшие три года будет вложено около 100 миллионов рублей из федерального и регионального бюджета. 30 миллионов рублей в 2021 году - на берегоукрепление реки Кубена в селе Устье с оборудованием спусков к воде и причала для маломерного флота (катеров и лодок). 70 миллионов рублей на реконструкцию набережной с пешеходной зоной и зонами отдыха, смотровыми площадками и скамейками, детской площадкой, подъездом к пляжу и автостоянкой в 2022 году», - пояснил губернатор.

Кроме того, за счет привлечения средств инвесторов планируется построить административно-торговое здание, провести реконструкцию ресторана, здания под гостевой дом, причала и спусков к воде.

Набережная в селе Устье - визитная карточка района. Здесь гуляют туристы, проводятся различные мероприятия, концерты. На набережной проводится  один из главных праздников муниципалитета - Праздник лодки, на который съезжается огромное количество жителей области.

Как ранее сообщал Newsvo, в рамках проекта «Русские берега» на Вологодчине планируется развивать водный и круизный туризм в городе Череповце, Белозерском, Вытегорском, Кирилловском, Шекснинском и Усть-Кубинском районах.

Тэги: Устье

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