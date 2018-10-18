Три иномарки столкнулись на улице Чернышевского в Вологде

18.10.2018 [Происшествия]

Два человека получили травмы в столкновении иномарок на улице Чернышевского в Вологде. ДТП произошло сегодня около 7 утра возле дома №120.

По предварительной информации областного УМВД, 18-летняя девушка за рулем «Тойоты Ленд Крузер», применила экстренное торможение и допустила выезд на встречку, где произошло столкновение с «Форд Фокус» под управлением 36-летнего водителя. От удара «Форд» отбросило на автомобиль «Фольксваген Джетта».

- В результате ДТП пострадали водители Тойоты и Форда, они направлены в медицинское учреждение. На месте происшествия работают наряды ГИБДД, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Тэги: ДТП
Фото областного УМВД

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