Три иномарки столкнулись на улице Чернышевского в Вологде
18.10.2018 [Происшествия]
Два человека получили травмы в столкновении иномарок на улице Чернышевского в Вологде. ДТП произошло сегодня около 7 утра возле дома №120.
По предварительной информации областного УМВД, 18-летняя девушка за рулем «Тойоты Ленд Крузер», применила экстренное торможение и допустила выезд на встречку, где произошло столкновение с «Форд Фокус» под управлением 36-летнего водителя. От удара «Форд» отбросило на автомобиль «Фольксваген Джетта».
- В результате ДТП пострадали водители Тойоты и Форда, они направлены в медицинское учреждение. На месте происшествия работают наряды ГИБДД, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, - сообщает пресс-служба областного УМВД.
Фото областного УМВД