Три иномарки столкнулись на улице Чернышевского в Вологде

Два человека получили травмы в столкновении иномарок на улице Чернышевского в Вологде. ДТП произошло сегодня около 7 утра возле дома №120.

По предварительной информации областного УМВД, 18-летняя девушка за рулем «Тойоты Ленд Крузер», применила экстренное торможение и допустила выезд на встречку, где произошло столкновение с «Форд Фокус» под управлением 36-летнего водителя. От удара «Форд» отбросило на автомобиль «Фольксваген Джетта».