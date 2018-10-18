Подросток, избивавший 10-летнего мальчика в больнице в Шексне, обвиняется в краже

В Шексне подросток, избивавший 10-летнего соседа по палате, стал фигурантом еще одного уголовного дела. 16-летний юноша подозревается в краже. Как ранее сообщал Newsvo, инцидент произошел в одной из палат Шекснинской ЦРБ в сентябре 2017 года. Однако дело до сих пор не передано в суд.

Обвиняемый систематически избивал находящегося вместе с ним на лечении мальчика, причиняя физические и моральные страдания. Ребенок был настолько напуган, что никому ничего не говорил об истязаниях, пока при выписке у него родители не обнаружили оставшиеся следы побоев.

- В адрес руководства медицинского учреждения следователи внесли представление об устранении причин и условий совершения преступления, по результатам рассмотрения которого заведующий отделения, где проходил лечение мальчик, был привлечен к дисциплинарной ответственности, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В ходе следствия 16-летнего подростка заподозрили в совершении еще одного преступления. По мнению следователей, в середине декабря 2016 года он пришел к лодочным гаражам на берегу Шекснинского водохранилища, проник в один из них и украл туристическую палатку и рыболовный ящик. С похищенным подросток с места преступления скрылся, причинив ущерб в пять тысяч рублей.

Уголовные дела, возбужденные по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), переданы в суд.