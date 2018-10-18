В центре Вологды двое дебоширов разбили фары приехавшей на вызов «скорой помощи»

В Вологде бойцы Росгвардии задержали двух дебоширов, разбивших фары приехавшей на вызов «скорой помощи».

Ночью 16 октября наряду вневедомственной охраны, патрулировавшему центральные улицы Вологды, поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки в гостинице на улице Октябрьской. Через несколько минут сотрудники Росгвардии были на месте. Охранник заведения пояснил им, что на улице возле здания двое неизвестных побили мужчину.

- Потерпевший вызвал скорую медицинскую помощь, однако спустя некоторое время самостоятельно направился в медучреждение. Когда бригада медиков приехала на вызов, на месте происшествия были только двое мужчин, устроивших драку. При этом молодые люди повели себя агрессивно, начали ругаться, размахивать руками и разбили стоп-сигнал у машины медиков, а после этого скрылись, - сообщает управление Росгвардии по Вологодской области.

Узнав приметы нападавших, бойцы Росгвардии задержали нападавших в этом же микрорайоне. Нарушителями оказались ранее неоднократно судимые 29-летний и 28-летний мужчины. Их передали полицейским.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.