В селе Устье не работает построенная в 2008 году за 40 млн рублей система канализации

В построенную десять лет назад систему канализации села Устье нужно вложить еще около 35 млн рублей, чтобы она работала, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

Система канализации, построенная в 2008 году без разводящих сетей, сейчас не может функционировать в связи с тем, что на нее выведены стоки только нескольких десятков квартир. При этом еще более тысячи квартир используют для слива отходов локальные септики.

«Решение, которое было принято в 2008 году, было технически неподготовленным. «Закопать» 40 миллионов рублей, поработать восемь месяцев и остановить канализацию – это безобразие. Ни одна проблема не решена, канализационные стоки стекают в реку Кубену, - заметил губернатор. – Нам необходимо запустить эту станцию, подключив все многоквартирные дома. Канализационные стоки должны очищаться на 100%».

По поручению Олега Кувшинникова в 2019 году необходимо подготовить новые проектные решения, предусмотреть в бюджете района средства на проектирование, чтобы закольцевать систему и ввести объект в эксплуатацию в 2021 году. Ориентировочная стоимость работ с учетом проектирования - 35 миллионов рублей.

Проблемы в райцентре Усть-Кубинского района не только с канализацией, но и с качественной питьевой водой. Очистные сооружения были построены 50 лет назад, их износ на сегодня - 50%, поэтому остро необходима реконструкция.

До конца 2018 года в рамках реализации программы «Вода Вологодчины» в селе обещают завершить работы по реконструкции водоприемного устройства очистных сооружений. Объем финансирования - 5 млн рублей. На эти средства производится установка нового оголовка и замена подающей водопроводной трубы.

Кроме того, в рамках проекта «Народный бюджет» выполнен ремонт очистных сооружений водопровода с объемом финансирования чуть более 500 тысяч рублей.