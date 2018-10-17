В Арбитражном суде Вологодской области сменится председатель

11 октября Указом Президента РФ председателем Арбитражного суда Вологодской области был назначен Игорь Чапаев. Он вступит в должность с 29 октября 2018 года.

Председатель Арбитражного суда назначается на шесть лет и может занимать эту должность максимум два срока. Последние 12 лет Арбитражный суд Вологодской области возглавляет Евгений Хвостов. Ему 58 лет, он заслуженный юрист Российской Федерации, в декабре 2013 года награжден медалью «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II степени.

Его место займет судья Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда Игорь Чапаев. Он родился 16 мая 1979 года в Вологде. В 2001 году с отличием окончил Московскую государственную юридическую академию. В 1997 – 2011 годах работал по юридической специальности на предприятиях, в государственных учреждениях, органах государственной власти Вологодской области, замещая должности начальника юридического отдела, заместителя руководителя. В 2011 – 2016 годах был судьей Арбитражного суда Вологодской области. В ноябре был назначен судьей Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда, с 2016 года – председатель судебного состава, член президиума суда. Имеет третий квалификационный класс судьи.