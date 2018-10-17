Предложения по внесению изменений в генплан Вологды обойдутся городу в 11 млн рублей

Уже несколько месяцев ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» работает над научно-исследовательской работой по разработке предложений по внесению изменений в генеральные планы городского округа применительно к территории Вологды и села Молочное и правилам землепользования и застройки города Вологды.

Администрация города заключила с институтом контракт на 10 985 000 рублей, чтобы реализовать поручения президента Российской Федерации «в части синхронизации решений документов территориального планирования и градостроительного зонирования, схем тепло- и водоснабжения, водоотведения муниципального образования». Контракт был подписан весной 2018 года.

Одной из целей научно-исследовательской работы является подготовка научно-обоснованных предложений по пространственному развитию Вологды и наиболее рациональному использованию территорий с учетом сохранения историко-культурного наследия регионального значения. При этом исследователи должны понять, как создать условия для планировки территории муниципального образования и привлечь инвестиции.

Согласно условиям контракта, первый этап должен был завершиться до 1 октября этого года. Это сбор и систематизация исходных данных, подготовка проекта генерального плана муниципального образования «Город Вологда» и отчета о научных исследованиях территории.

На втором этапе сотрудники института должны подготовить до 1 ноября 2018 года проект правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Вологда».

На третьем этапе подрядчикам необходимо будет согласовать проект и подготовить демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний и провести их. После этого должно последовать внесение изменений в проекты по результатам согласований с уполномоченными органами и публичных слушаний. Все эти процедуры должны завершиться до 29 марта 2019 года.